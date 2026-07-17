Estilo de Vida Masala chai: tradição indiana transformou o chá numa bebida rica em aromas e especiarias Muito popular na Índia, o masala chai combina chá preto com leite, açúcar e uma mistura de especiarias aromáticas. A bebida faz parte do cotidiano de milhões de pessoas e conquistou apreciadores em diversos países. Por Flipar

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