Cientistas revelam doença que aniquilou bilhões de estrelas-do-mar

A doença, que provoca lesões, perda de braços e decomposição dos tecidos, devastou mais de 20 espécies.
A estrela-do-mar-girassol foi a espécie mais afetada, com perda de 90% da população nos primeiros cinco anos. Após anos de investigação e hipóteses descartadas — como a de um vírus —, pesquisadores do Hakai Institute descobriram que a responsável é a bactéria Vibrio pectenicida.
Essa bactéria normalmente infecta mariscos e foi identificada no fluido celômico de exemplares vivos. Esse é um fluido corporal responsável por envolver os órgãos desses animais.
Os cientistas planejaram, então, estratégias para salvar as populações remanescentes, como reprodução em cativeiro e reintrodução.
A recuperação é crucial porque, sem as estrelas-do-mar, as florestas de algas marinhas são drasticamente reduzidas, afetando o ecossistema. Essas florestas são consumidas por ouriços-do-mar que, por sua vez, são presas das estrelas-do-mar.
As estrelas-do-mar são animais marinhos fascinantes que pertencem ao filo Echinodermata, o mesmo grupo dos ouriços-do-mar, pepinos-do-mar e lírios-do-mar.
Elas são conhecidas por sua forma icônica, geralmente com cinco braços — embora algumas espécies possam ter mais.
Seu corpo é coberto por uma carapaça calcária rígida, mas ainda assim flexível, e muitas apresentam cores vivas, como vermelho, azul, amarelo ou roxo.
Algumas estrelas-do-mar podem ter o corpo coberto de espinhos, o que confere proteção contra predadores.
Uma das características mais impressionantes das estrelas-do-mar é sua capacidade de regeneração: se perderem um braço, podem reconstruí-lo com o tempo.
Algumas espécies até conseguem regenerar o corpo inteiro a partir de um único braço, desde que parte do disco central esteja intacto. A alimentação das estrelas-do-mar varia conforme a espécie. No geral, moluscos, corais, algas ou matéria orgânica em decomposição.
Normalmente, esses animais são encontrados em quase todos os oceanos do mundo, desde águas rasas até grandes profundidades.
Outra curiosidade é que as estrelas-do-mar não possuem cérebro nem sangue; em vez disso, contam com um anel nervoso que coordena seus movimentos e água do mar circulando em seu corpo para transportar nutrientes.