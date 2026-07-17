Açúcar encontrado no espaço pode reforçar hipótese sobre a origem da vida; entenda

Até então, outras moléculas semelhantes já haviam sido detectadas no espaço, mas nenhuma atendia aos critérios químicos para ser considerada um açúcar propriamente dito. A identificação ocorreu por meio de observações realizadas com dois radiotelescópios instalados na Espanha, que registraram a assinatura característica da eritrulose em uma das regiões mais ricas em compostos químicos da galáxia.