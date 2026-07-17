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Açúcar encontrado no espaço pode reforçar hipótese sobre a origem da vida; entenda

A pesquisa descreve a substância como um açúcar formado por quatro átomos de carbono, pertencente ao mesmo grupo químico de moléculas fundamentais para organismos vivos, como a ribose e a desoxirribose, presentes no RNA e no DNA.

Por Flipar
Omar:. Lopez-Rincon/Unsplash

Até então, outras moléculas semelhantes já haviam sido detectadas no espaço, mas nenhuma atendia aos critérios químicos para ser considerada um açúcar propriamente dito. A identificação ocorreu por meio de observações realizadas com dois radiotelescópios instalados na Espanha, que registraram a assinatura característica da eritrulose em uma das regiões mais ricas em compostos químicos da galáxia.

Evgeni Tcherkasski/Unsplash

Posteriormente, esses compostos poderiam ter sido transportados por cometas e asteroides até a Terra primitiva, durante o período conhecido como 'Bombardeio Pesado Tardio'. Estimativas apontam que entre 0,5 e 50 milhões de toneladas desse açúcar podem ter alcançado a superfície terrestre nessa época.

Javier Miranda/Unsplash

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