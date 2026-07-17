Estilo de Vida Chimichurri: o molho de ervas que conquistou churrascos e receitas no mundo inteiro O chimichurri é um molho preparado com ervas, alho, azeite, vinagre e especiarias. De sabor marcante e bastante aromático, pode ser servido sobre os alimentos ou utilizado durante o preparo das receitas. Por Flipar

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