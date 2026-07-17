Economia Alianças, joias e 227 toneladas de ouro: como doações de cidadãos comuns ajudaram a Coreia do Sul a superar colapso financeiro No início de 1998, a Coreia do Sul viveu um dos momentos mais delicados de sua história econômica, o que acabou gerando uma situação curiosa envolvendo coleções de ouro dos cidadãos. A crise financeira asiática abalou o país e obrigou o governo a recorrer a um pacote de ajuda de 58 bilhões de dólares concedido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Por Flipar

Daniel Bernard/Unsplash