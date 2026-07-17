Economia

Alianças, joias e 227 toneladas de ouro: como doações de cidadãos comuns ajudaram a Coreia do Sul a superar colapso financeiro

No início de 1998, a Coreia do Sul viveu um dos momentos mais delicados de sua história econômica, o que acabou gerando uma situação curiosa envolvendo coleções de ouro dos cidadãos. A crise financeira asiática abalou o país e obrigou o governo a recorrer a um pacote de ajuda de 58 bilhões de dólares concedido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Por Flipar
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Em meio às dificuldades, uma iniciativa incomum mobilizou milhões de cidadãos. A emissora KBS organizou uma campanha nacional para arrecadar objetos de ouro que seriam transformados em recursos para fortalecer as reservas financeiras do país.

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A ação começou em 5 de janeiro com postos de coleta instalados em apenas seis bancos, mas a adesão surpreendeu as autoridades e fez o prazo, inicialmente curto, ser prorrogado até o fim de abril. Logo nos primeiros dias, centenas de milhares de pessoas compareceram às agências para entregar bens de grande valor material e afetivo.

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Alianças de casamento, anéis infantis tradicionais, medalhas esportivas, condecorações militares, joias herdadas de familiares e até a cruz dourada do cardeal Stephen Kim Sou-hwan passaram a integrar a campanha. Ao fim da mobilização, cerca de 3,51 milhões de sul-coreanos, o equivalente a aproximadamente 23% das residências do país, haviam participado da iniciativa.

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O volume arrecadado alcançou 227 toneladas de ouro, avaliadas em cerca de 2,13 bilhões de dólares na época. Depois da coleta, todo o material foi fundido, convertido em barras e vendido no mercado internacional, permitindo que o governo obtivesse divisas para reduzir parte de suas obrigações externas.

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Embora essa quantia representasse apenas uma pequena parcela do empréstimo concedido pelo FMI, a campanha produziu efeitos que ultrapassaram os números. A demonstração de união fortaleceu a confiança interna e transmitiu ao mercado internacional a imagem de uma sociedade disposta a colaborar com a recuperação econômica.

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O movimento também teve inspiração em ações patrióticas realizadas décadas antes, quando a população tentou reunir recursos para enfrentar outra grave crise financeira. Paralelamente à arrecadação de ouro, o país promoveu reformas estruturais, abriu espaço para investimentos estrangeiros, reorganizou empresas e adotou medidas de ajuste fiscal.

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O conjunto dessas mudanças acelerou a recuperação da economia sul-coreana e permitiu que o empréstimo do FMI fosse quitado em agosto de 2001, cerca de três anos antes do prazo originalmente previsto. O resultado consolidou a campanha como um dos maiores exemplos de mobilização popular em apoio à reconstrução econômica de um país.

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