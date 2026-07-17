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Curativo inteligente com IA promete revolucionar o monitoramento da saúde com dados em tempo real

Pesquisadores da Universidade de Chicago deram um passo importante rumo ao futuro da medicina ao desenvolver um curativo inteligente capaz de monitorar a saúde e processar informações diretamente sobre a pele. O dispositivo, apresentado em um estudo publicado na revista Nature Electronics, incorpora IA em uma estrutura extremamente flexível, semelhante à textura da pele humana.

Por Flipar
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Ao contrário dos relógios inteligentes convencionais, que dependem da transmissão de dados para servidores externos antes de realizar análises, o novo adesivo executa esse trabalho instantaneamente no próprio corpo. Essa característica reduz atrasos na resposta, economiza energia e preserva a privacidade das informações médicas.

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Além disso, uma rede neural embarcada analisou informações como eletrocardiograma, glicemia, colesterol e frequência cardíaca para estimar o risco de infarto, alcançando 83,5% de acerto. Caso essa tecnologia alcance a prática clínica, ela poderá transformar o acompanhamento de pacientes crônicos e ampliar o papel da inteligência artificial na prevenção de doenças.

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A expectativa é que, no futuro, esse tipo de curativo trabalhe em conjunto com pequenos reservatórios de medicamentos implantados sob a pele, permitindo a liberação automática de doses sempre que alterações perigosas forem detectadas.

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