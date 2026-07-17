Galeria Curativo inteligente com IA promete revolucionar o monitoramento da saúde com dados em tempo real Pesquisadores da Universidade de Chicago deram um passo importante rumo ao futuro da medicina ao desenvolver um curativo inteligente capaz de monitorar a saúde e processar informações diretamente sobre a pele. O dispositivo, apresentado em um estudo publicado na revista Nature Electronics, incorpora IA em uma estrutura extremamente flexível, semelhante à textura da pele humana. Por Flipar

Imagem gerada por IA