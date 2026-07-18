Galeria Plânctons: conheça a origem e o papel fundamental desses minúsculos organismos na natureza Na ilha de Vaadhoo, que fica nas Maldivas, ocorre um fenômeno natural impressionante em que o mar parece brilhar à noite com uma intensa luz azul. Esse efeito é causado pela bioluminescência de microrganismos chamados fitoplânctons, que emitem luz quando são perturbados por ondas, passos na areia ou movimentos na água. Por Flipar

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