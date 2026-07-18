“Michael” se torna a 1ª cinebiografia a ultrapassar 1 bilhão de dólares

Segundo o site especializado Box Office Mojo, o filme somou cerca de 372 milhões de dólares na bilheteria norte-americana e 629 milhões de dólares no mercado internacional. Com o resultado, 'Michael' superou 'Bohemian Rhapsody', que havia arrecadado cerca de 911 milhões de dólares, e 'Oppenheimer', que somou 975,8 milhões de dólares, e se tornou o filme baseado em uma pessoa real de maior bilheteria da história. A produção também se tornou o primeiro longa da Lionsgate a atingir a marca bilionár
Antes de 'Michael', outras cinebiografias de cantores que marcaram a história já haviam chegado aos cinemas, com resultados variados de bilheteria. Entre as cinebiografias de cantores mais bem-sucedidas antes de 'Michael' está justamente 'Bohemian Rhapsody', sobre Freddie Mercury e o Queen. Lançado em 2018, o filme, estrelado por Rami Malek no papel do vocalista, venceu quatro categorias no Oscar, incluindo Melhor Ator para Malek.
No ano seguinte, chegou aos cinemas 'Rocketman', cinebiografia de Elton John dirigida por Dexter Fletcher, com Taron Egerton no papel do cantor. O ator interpretou as músicas do filme com sua própria voz, e Elton John atuou como produtor executivo da produção. O longa arrecadou cerca de 195 milhões de dólares mundialmente.
Já em 2021, 'Respect: A História de Aretha Franklin' trouxe Jennifer Hudson no papel da Rainha do Soul, sob direção de Liesl Tommy. A escolha da atriz partiu da própria Aretha Franklin, que participou do desenvolvimento do projeto antes de morrer em 2018. O filme arrecadou cerca de 33 milhões de dólares mundialmente.
Em 2022, dois filmes biográficos musicais chegaram aos cinemas. 'Elvis', dirigido por Baz Luhrmann e estrelado por Austin Butler, somou 288 milhões de dólares em bilheteria. Já 'Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody', com Naomi Ackie no papel da cantora e roteiro de Anthony McCarten, mesmo roteirista de 'Bohemian Rhapsody', arrecadou 61,5 milhões de dólares mundialmente.
Em 2024, 'Bob Marley: One Love' somou 181 milhões de dólares em bilheteria global, com Kingsley Ben-Adir no papel do cantor jamaicano. No mesmo ano, 'Back to Black' trouxe a história de Amy Winehouse para as telonas, com Marisa Abela no papel da cantora britânica e direção de Sam Taylor-Johnson, arrecadando cerca de 55 milhões de dólares em bilheteria mundial.
Ainda em 2024, estreou nos Estados Unidos 'Um Completo Desconhecido', cinebiografia sobre Bob Dylan, com Timothée Chalamet no papel do cantor, que inclusive recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator. O longa arrecadou cerca de 140 milhões de dólares em bilheteria mundial.