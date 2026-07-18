Filmes e Séries “Michael” se torna a 1ª cinebiografia a ultrapassar 1 bilhão de dólares A cinebiografia 'Michael', sobre a trajetória de Michael Jackson, se tornou a primeira produção do gênero na história a ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria mundial. O longa é dirigido por Antoine Fuqua e estrelado por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, no papel do Rei do Pop. A produção estreou nos cinemas em 24 de abril de 2026 e alcançou o feito após doze semanas em cartaz. Por Flipar

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