Animais ‘Ave coveira’, javali com verruga e toupeira ‘alienígena’: veja os animais mais ‘feios’ do mundo Embora muitas pessoas considerem alguns animais 'feios' por causa de características como pele enrugada, olhos pequenos ou formas incomuns. Porém, essas características são fundamentais para facilitar a alimentação, a reprodução, a defesa contra predadores e a adaptação aos mais diversos ambientes. Veja agora uma lista com os bichos mais 'feios' da natureza! Por Flipar

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