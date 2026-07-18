Economia Terraços de arroz de Banaue: por que eles são chamados de ‘8ª maravilha do mundo’ Um lugar conhecido como 'terraços de arroz de Banaue' é tão impressionante que costuma ser chamado de 'Oitava Maravilha do Mundo'. Situado nas Filipinas, chama atenção e encanta. Construídos há cerca de 2 mil anos pelo povo Ifugao, esses terraços foram inteiramente esculpidos à mão. Por Flipar

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