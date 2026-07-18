Estilo de Vida Licor: curiosidades sobre uma bebida que conquista pelo sabor e aroma O licor é uma bebida alcoólica preparada a partir da mistura de álcool com açúcar e ingredientes que conferem aroma e sabor, como frutas, ervas, sementes, flores, especiarias ou café. Existem receitas tradicionais e também versões artesanais. Por Flipar

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