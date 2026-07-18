Galeria Vitamina K: pouco lembrada, é essencial para a saúde A vitamina K é pouco comentada, mas essencial para o funcionamento do organismo. Ela participa de processos vitais que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. Sua principal função está ligada à coagulação do sangue, um mecanismo fundamental para a sobrevivência. Sem ela, o corpo teria dificuldade para conter sangramentos simples ou mais graves. Por Flipar

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