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Vitamina K: pouco lembrada, é essencial para a saúde

A vitamina K é pouco comentada, mas essencial para o funcionamento do organismo. Ela participa de processos vitais que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. Sua principal função está ligada à coagulação do sangue, um mecanismo fundamental para a sobrevivência. Sem ela, o corpo teria dificuldade para conter sangramentos simples ou mais graves.

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Esse nutriente atua na produção de proteínas responsáveis pela coagulação. Isso ajuda a evitar hemorragias e garante que o organismo responda rapidamente a ferimentos.

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Além disso, a vitamina K também contribui para a saúde dos ossos. Ela auxilia na fixação do cálcio no tecido ósseo, fortalecendo a estrutura corporal.Com isso, ajuda a prevenir problemas como osteoporose e perda de densidade óssea. Seu papel se torna ainda mais importante com o avanço da idade

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Existem dois tipos principais: a vitamina K1 e a K2, com funções complementares. Ambas são importantes para manter o equilíbrio do organismo.A vitamina K1 é encontrada principalmente em vegetais verdes e folhas escuras. Já a K2 aparece em alimentos de origem animal e em itens fermentados.

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Couve, espinafre, brócolis e alface estão entre as melhores fontes de K1. Esses alimentos são acessíveis e fáceis de incluir nas refeições.

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Queijos, ovos e alguns tipos de carne fornecem vitamina K2 em boas quantidades. Produtos fermentados também são fontes relevantes desse nutriente.

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Outro benefício importante é a proteção cardiovascular ao longo do tempo. A vitamina K ajuda a evitar o acúmulo de cálcio nas artérias.

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Mesmo sendo tão importante, sua deficiência não é muito discutida pela população. Ela pode ocorrer em dietas restritivas ou com baixa variedade alimentar. O uso de certos medicamentos também pode interferir na absorção dessa vitamina. Por isso, é importante manter acompanhamento médico em alguns casos.

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Uma alimentação equilibrada costuma ser suficiente para garantir bons níveis no organismo. Na maioria das vezes, não é necessário recorrer à suplementação.

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Mesmo discreta nas discussões sobre nutrição, a vitamina K é indispensável. Conhecer seu papel é fundamental para manter a saúde em dia.

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