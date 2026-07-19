Animais Guizo da cascavel: como esse chocalho natural protege uma das serpentes mais conhecidas do mundo A cascavel é uma das serpentes mais facilmente reconhecidas do mundo graças ao guizo localizado na ponta da cauda. Muito mais do que um detalhe curioso, essa estrutura desempenha um papel importante na defesa do animal e revela adaptações desenvolvidas ao longo da evolução. Conheça a seguir curiosidades sobre esse chocalho natural. Por Flipar

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