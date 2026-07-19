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Guizo da cascavel: como esse chocalho natural protege uma das serpentes mais conhecidas do mundo

A cascavel é uma das serpentes mais facilmente reconhecidas do mundo graças ao guizo localizado na ponta da cauda. Muito mais do que um detalhe curioso, essa estrutura desempenha um papel importante na defesa do animal e revela adaptações desenvolvidas ao longo da evolução. Conheça a seguir curiosidades sobre esse chocalho natural.

Por Flipar
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O guizo serve principalmente como um aviso. Quando se sente ameaçada, a cascavel vibra rapidamente a ponta da cauda para emitir um som característico. O objetivo é alertar o invasor e evitar um confronto direto.

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O guizo é formado por queratina, a mesma proteína presente nas unhas, nos cabelos e nos pelos dos mamíferos. Seus segmentos ocos se chocam durante a vibração da cauda.

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Um novo segmento costuma surgir após cada muda de pele, mas muitos podem se quebrar ou se desgastar com o tempo. Por isso, a quantidade de anéis não indica a idade da serpente.

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Durante a caça, ela normalmente permanece silenciosa para não revelar sua posição. O guizo é usado principalmente como mecanismo de defesa, e não para capturar presas.

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Quando está em alerta, a cascavel consegue vibrar a cauda dezenas de vezes por segundo. Esse movimento faz os segmentos do guizo se chocarem e produzirem o som de chocalho.

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Algumas serpentes sem guizo vibram rapidamente a cauda sobre folhas secas ou galhos. O ruído pode lembrar o de uma cascavel e ajudar a afastar predadores.

imagem gerada por i.a

Somente as cascavéis desenvolveram esse chocalho articulado na ponta da cauda. Essa característica é uma das formas mais fáceis de identificar essas serpentes.

Renato Augusto Martins wikimedia commons

Ao anunciar sua presença, a cascavel reduz as chances de ser pisada ou atacada por animais e pessoas. Assim, muitas situações perigosas podem ser evitadas sem que ela precise usar o veneno.

José Reynaldo da Fonseca - wikimedia commons

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