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Gaivotas: hábitos, adaptações e curiosidades dessas aves costeiras

As gaivotas são aves marinhas pertencentes à família Laridae, conhecidas por sua adaptabilidade e presença em diversas partes do mundo. Elas podem ser encontradas em áreas interiores, como lagos, rios e até lixões urbanos.

Por Flipar
Andy Kelvin

As gaivotas variam em tamanho, dependendo da espécie, mas geralmente possuem corpos robustos, asas longas e estreitas, e bicos fortes e ligeiramente curvados.

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Muitas espécies têm patas palmadas, o que ajuda na habilidade de natação. A plumagem varia de acordo com a espécie e idade, mas geralmente tem tons de branco, cinza e preto.

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As gaivotas são excelentes voadoras, capazes de planar por longos períodos aproveitando as correntes de vento. Isso permite que economizem energia durante deslocamentos e buscas por alimento. A habilidade aérea facilita a exploração de diferentes ambientes costeiros e marítimos.

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As gaivotas são onívoras (comem tanto carne como vegetais) e contam com uma dieta bem variada. Elas se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos, insetos, ovos de outras aves, pequenos mamíferos e até lixo humano.

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Em áreas urbanas, é comum vê-las procurando restos de comida em lixeiras ou roubando alimentos de pessoas distraídas.

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Algumas espécies são conhecidas por utilizar ferramentas simples e até por soltar moluscos de grandes alturas para quebrar suas conchas.

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O comportamento social das gaivotas é complexo. Elas vivem em colônias densas, especialmente durante a época de reprodução, quando constroem ninhos em locais protegidos, como penhascos ou ilhas isoladas.

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São aves monogâmicas, formando pares que podem durar várias temporadas reprodutivas. Ambos os pais se revezam no cuidado dos ovos e filhotes.

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As gaivotas possuem um repertório vocal variado, utilizando gritos agudos e chamados específicos para comunicação territorial, alerta de perigo e interação entre membros do grupo.

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Elas possuem uma linguagem corporal variada, com movimentos de cabeça, asas e bico para expressar intenções. A maioria não está ameaçada de extinção, embora algumas espécies enfrentem pressões devido à perda de habitat, poluição e mudanças climáticas.

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Essas aves desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, ajudando a controlar populações de peixes e invertebrados e atuando como indicadores da saúde ambiental.

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Uma curiosidade interessante é que as gaivotas são conhecidas por sua memória impressionante, sendo capazes de reconhecer indivíduos que as alimentam ou que representam uma ameaça.

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