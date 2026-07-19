Gaivotas: hábitos, adaptações e curiosidades dessas aves costeiras

As gaivotas variam em tamanho, dependendo da espécie, mas geralmente possuem corpos robustos, asas longas e estreitas, e bicos fortes e ligeiramente curvados.
Muitas espécies têm patas palmadas, o que ajuda na habilidade de natação. A plumagem varia de acordo com a espécie e idade, mas geralmente tem tons de branco, cinza e preto.
As gaivotas são excelentes voadoras, capazes de planar por longos períodos aproveitando as correntes de vento. Isso permite que economizem energia durante deslocamentos e buscas por alimento. A habilidade aérea facilita a exploração de diferentes ambientes costeiros e marítimos.
As gaivotas são onívoras (comem tanto carne como vegetais) e contam com uma dieta bem variada. Elas se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos, insetos, ovos de outras aves, pequenos mamíferos e até lixo humano.
Em áreas urbanas, é comum vê-las procurando restos de comida em lixeiras ou roubando alimentos de pessoas distraídas.
Algumas espécies são conhecidas por utilizar ferramentas simples e até por soltar moluscos de grandes alturas para quebrar suas conchas.
O comportamento social das gaivotas é complexo. Elas vivem em colônias densas, especialmente durante a época de reprodução, quando constroem ninhos em locais protegidos, como penhascos ou ilhas isoladas.
São aves monogâmicas, formando pares que podem durar várias temporadas reprodutivas. Ambos os pais se revezam no cuidado dos ovos e filhotes.
As gaivotas possuem um repertório vocal variado, utilizando gritos agudos e chamados específicos para comunicação territorial, alerta de perigo e interação entre membros do grupo.
Elas possuem uma linguagem corporal variada, com movimentos de cabeça, asas e bico para expressar intenções. A maioria não está ameaçada de extinção, embora algumas espécies enfrentem pressões devido à perda de habitat, poluição e mudanças climáticas.
Essas aves desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, ajudando a controlar populações de peixes e invertebrados e atuando como indicadores da saúde ambiental.
Uma curiosidade interessante é que as gaivotas são conhecidas por sua memória impressionante, sendo capazes de reconhecer indivíduos que as alimentam ou que representam uma ameaça.