Galeria São Miguel dos Milagres, em Alagoas, é eleita uma das 100 praias mais icônicas do mundo São Miguel dos Milagres, no litoral norte de Alagoas, foi incluída no guia internacional Corona Beach 100, que reúne as cem praias mais icônicas do mundo. O destino é o único representante alagoano na seleção e integra a lista de onze praias brasileiras escolhidas, fazendo do Brasil o país com o maior número de locais presentes no ranking. Por Flipar

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