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São Miguel dos Milagres, em Alagoas, é eleita uma das 100 praias mais icônicas do mundo

São Miguel dos Milagres, no litoral norte de Alagoas, foi incluída no guia internacional Corona Beach 100, que reúne as cem praias mais icônicas do mundo. O destino é o único representante alagoano na seleção e integra a lista de onze praias brasileiras escolhidas, fazendo do Brasil o país com o maior número de locais presentes no ranking.

Por Flipar
Wikimedia Commons / Sitenl

A curadoria do 'Corona Beach 100' avaliou as praias com base em três critérios: cultura à beira-mar, conexão com a natureza e estética cênica. A seleção contou com a participação de oceanógrafos, surfistas e mergulhadores.

Wikimedia Commons / Beto Quissak

A praia faz parte da Rota Ecológica dos Milagres, um trecho de aproximadamente 25 quilômetros do litoral alagoano que abrange os municípios de Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras. Ao percorrer a região, os limites entre as três cidades são praticamente imperceptíveis, que formam um único cenário de praias preservadas e paisagens naturais.

Wikimedia Commons / Beto Quissak

Até pouco mais de duas décadas atrás, a costa era ocupada principalmente por fazendas de coco, e as vilas de pescadores tinham ruas de terra. A região se transformou em um polo de pousadas boutique e hotéis de charme integrados à vegetação, com diárias equivalentes às de resorts de litoral mais conhecido.

Wikimedia Commons / Gustavocrocha

O principal atrativo da região é o comportamento das marés. Durante a lua cheia e a lua nova, o mar recua até 300 metros da linha d'água, o que expõe bancos de areia e forma piscinas naturais entre os recifes de corais. Em contrapartida, a maré alta cobre quase toda a faixa de areia em alguns trechos.

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Os recifes de corais também funcionam como barreira natural, o que reduz o impacto das ondas antes de chegarem à praia. A água se mantém morna ao longo de quase todo o ano, com temperatura entre 27°C e 29°C.

Wikimedia Commons / Otávio Nogueira

Entre os principais atrativos da Rota Ecológica dos Milagres estão as piscinas naturais das praias do Toque e de São Miguel, acessíveis por passeios de jangada motorizada. A região também abriga a Praia do Riacho, a vila de pescadores de Porto da Rua, conhecida pelos barcos coloridos e pelos restaurantes especializados em frutos do mar, além do Mirante Alto do Cruzeiro, que oferece vista panorâmica do litoral.

Wikimedia Commons / Otávio Nogueira

O clima apresenta pouca variação ao longo do ano, com temperaturas elevadas em todas as estações. O período mais chuvoso ocorre entre março e julho. Consultar a tábua de marés antes de cada passeio é recomendado para quem pretende explorar as piscinas naturais na maré baixa.

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