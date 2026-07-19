Estilo de Vida Hijab, niqab, burca e mais: entenda as diferenças entre as vestimentas das mulheres muçulmanas As vestimentas das mulheres em países muçulmanos estão ligadas a tradições religiosas e culturais, variando conforme a região. Em muitos casos, simbolizam modéstia, fé e identidade. Em alguns países, porém, seu uso é uma escolha pessoal, enquanto em outros pode ser determinado por leis ou normas sociais. Por Flipar

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