Hijab, niqab, burca e mais: entenda as diferenças entre as vestimentas das mulheres muçulmanas

Em alguns países, o uso é opcional e interpretado como expressão pessoal de religiosidade. Já em nações mais conservadoras, as restrições são severas, havendo regras estatais que obrigam as mulheres a cobrir parte ou todo o corpo.
Hijab – É a vestimenta mais conhecida e usada por milhões de mulheres muçulmanas. Consiste em um lenço que cobre o cabelo e o pescoço, mantendo o rosto totalmente visível. É comum em países como Egito, Turquia e Indonésia, onde pode ser usado por tradição, convicção religiosa ou escolha pessoal.
Niqab – O niqab cobre todo o rosto, deixando apenas os olhos visíveis. É mais comum em contextos religiosos conservadores, especialmente em países como Arábia Saudita e Iêmen. Para algumas mulheres simboliza devoção; para outras, é visto como um símbolo de repressão por limitar a interação social.
Chador – Tradicional no Irã, é um grande manto semicircular que cobre o corpo e costuma ser usado com um lenço. Geralmente preto em público, também pode aparecer em outras cores. Tornou-se um forte símbolo religioso e político após a Revolução Islâmica de 1979.
Burca – A burca cobre completamente o corpo, incluindo o rosto e os olhos, protegidos por uma tela de tecido. É mais associada ao Afeganistão, especialmente sob o regime talibã. Tornou-se um símbolo tanto de tradição quanto de imposição em contextos de forte conservadorismo.
O hijab é a opção mais flexível e pode ser usado com roupas modernas, conciliando moda e tradição religiosa. Em muitos lugares, a decisão de usá-lo cabe à própria mulher. Essa realidade contrasta com países onde normas de vestimenta são impostas por lei.
O niqab cobre a maior parte do rosto, o que pode dificultar a comunicação e gerar debates sobre segurança e identificação. Ainda assim, muitas mulheres afirmam que o utilizam por escolha própria, como expressão de fé e preservação da privacidade.
O chador faz parte da tradição iraniana e é usado por muitas mulheres em ambientes públicos e religiosos. Ao mesmo tempo, tornou-se símbolo das leis de vestimenta do país. Por isso, também aparece no centro dos debates e protestos sobre a liberdade de escolha das mulheres.
A burca é criticada por ocultar completamente a identidade visual da mulher e foi proibida em alguns espaços públicos por razões de segurança. Para algumas usuárias, porém, representa tradição e privacidade. Seu uso gera debates entre liberdade individual, religião e interesses coletivos.
Cada uma dessas vestimentas pode representar devoção, identidade cultural ou imposição, dependendo do contexto e da experiência de quem a usa. Por isso, o tema envolve debates sobre liberdade religiosa, direitos das mulheres e autonomia de escolha.