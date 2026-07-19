Livre de predadores naturais, percevejo asiático pode provocar grande destruição no Brasil

O percevejo asiático (Halyomorpha halys) é nativo da China, do Japão e da Coreia. Nas últimas décadas, acabou sendo transportado acidentalmente em cargas internacionais e se estabeleceu em diversos países. Ele encontrou no Brasil condições ideais para se multiplicar porque não tem predadores naturais. Na foto, um percevejo dessa espécie, ainda jovem, antes de adquirir a coloração marrom marmorizada da fase adulta.