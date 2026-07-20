Filmes e Séries “The Apartment Job”: Saiba tudo sobre a nova série coreana da Netflix 'The Apartment Job' é uma série de comédia e crime produzida na Coreia do Sul, escrita por Kim Yoon-young e dirigida por Jo Yong-won. A produção estreou na emissora JTBC em 11 de julho de 2026 e chega à Netflix no mesmo dia de exibição no país de origem. A série é composta por doze episódios, exibidos aos sábados e domingos, com duração aproximada de setenta minutos cada. Por Flipar

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