“The Apartment Job”: Saiba tudo sobre a nova série coreana da Netflix

A trama acompanha Park Hae-gang, ex-líder de uma gangue que precisa reunir uma quantia alta de dinheiro para ajudar uma figura paterna do seu passado. Para conseguir os recursos, ele decide concorrer à presidência da associação de moradores de um condomínio de luxo. O objetivo inicial é ter acesso ao fundo de reserva do prédio, avaliado em bilhões de wones.
Ao se envolver no cotidiano dos moradores, Hae-gang descobre um esquema de corrupção na administração do condomínio. A partir dessa descoberta, o personagem passa de golpista a uma espécie de herói acidental da comunidade. A série mistura elementos de comédia, suspense e crítica social ao longo dos episódios.
Ji Sung interpreta o protagonista Park Hae-gang em sua primeira participação em uma produção original da Netflix. O ator é conhecido por papéis em dramas como 'Conexão', 'Doutor John', 'O Juiz do Diabo' e 'O Retorno do Juiz'. Em 'The Apartment Job', ele assume um tom mais leve em comparação a seus trabalhos anteriores.
Ha Yoon-kyung vive Kang Ha-ri, uma advogada em início de carreira que se une a Hae-gang no plano envolvendo o fundo de reserva do condomínio. A atriz já havia atuado em papéis coadjuvantes em produções como 'Uma Advogada Extraordinária' e 'Hospital Playlist', além do papel principal em 'Vejo Você na Próxima Vida'.
Moon So-ri interpreta Jang Suk-jin, uma moradora de destaque no condomínio cujos embates com Hae-gang geram parte do conflito cômico da série. Park Byung-eun vive Lee Chung-won, outro personagem central nas disputas internas do prédio e muitos outros nomes completam o elenco.
O primeiro episódio de 'The Apartment Job' se tornou o programa mais assistido da televisão a cabo no dia de sua exibição, segundo dados da Nielsen Korea. A estreia registrou uma audiência média nacional de 4,6%. A previsão é de que o último episódio seja exibido em meados de agosto de 2026.
O ator Baek Hyun-jin integra o elenco de 'The Apartment Job' e reencontra Ji Sung pela primeira vez desde 'O Juiz do Diabo', série de 2021 em que os dois já haviam contracenado juntos. A produção também marca a volta de Jo Yong-won à direção depois de 'Missing Child', trabalho pelo qual ele recebeu o prêmio de Melhor Diretor no Seoul Drama Awards.