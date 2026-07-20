Hera: planta que embeleza cercas e paredes também é sagrada em diferentes culturas

Pertencente à família das araliáceas, a hera é perene, semilenhosa e pode atingir até 20 metros de altura em superfícies adequadas. Esta planta pode viver em ambientes antropogênicos, arbustivos, assim como em bordas de florestas e jardins.
Ela pode criar verdadeiros tapetes verdes naturais. Essa capacidade de aderência é proporcionada por raízes aéreas modificadas que atuam como pequenos 'grampos' ou 'ventosas', algo que permite que a planta se fixe e suba.
Algumas espécies de hera, como a falsa-vinha (Parthenocissus tricuspidata), possuem raízes com ventosas que se fixam com firmeza. Já a Hedera helix possui raízes que funcionam como pequenos grampos, prendendo-se ao substrato.
As folhas são geralmente verde-escuras, brilhantes, com formato característico de lóbulo e textura que varia de lisa a levemente rugosa.
O caule da hera é flexível e permite que ele se curve e se adapte às formas da superfície. A planta apresenta crescimento contínuo. Pode ser utilizada como pendente, sendo longa e cheia. Em jardins, a trepadeira pode aparecer com uma divisória e forração em áreas reservadas.
A hera tolera sombra parcial e temperaturas variadas, adaptando-se bem tanto a ambientes internos quanto externos. Ela se ajusta bem a diferentes condições de luz, embora prefira luz indireta ou meia sombra para um crescimento ideal.
Por outro lado, todas as partes da hera são tóxicas se ingeridas, podendo causar irritação na pele, vômitos e outros sintomas em humanos e animais. Além do paisagismo, é uma planta popular para decoração.
A hera (Hedera helix) foi introduzida na América do Norte e Austrália, onde pode se tornar uma espécie invasora em algumas áreas. Por este aspecto, em algumas regiões da América do Norte, como o noroeste do Pacífico e o sul dos Estados Unidos, seu cultivo e venda são proibidos, pois a hera pode competir com plantas nativas por recursos e até mesmo danificar estruturas, como paredes e árvores, se não for controlada.
Todas as partes da hera são tóxicas se ingeridas, podendo causar irritação na pele, vômitos e outros sintomas em humanos e animais. Em sua plantação, a hera prefere lugares bem iluminados e tolera vento a ar-condicionado. Não se deve posicioná-la em locais com incidência de sol ao meio-dia.
A rega deve ser regular, especialmente durante os meses mais quentes do ano, porém deve-se regularmente evitar o encharcamento do solo. A planta, por sua vez, prefere solos bem drenados e pode ser cultivada em vasos rasos ou cuias.
A hera possui um rico significado espiritual e simbólico em várias culturas pelo mundo. Muitos acreditam que a presença dessa planta ajuda a afastar energias negativas e a estabelecer uma atmosfera de harmonia e equilíbrio.
A hera tem propriedades medicinais. O seu extrato ajuda a fluidificar o muco, facilitando a sua expectoração. Ela é tradicionalmente usada no tratamento de problemas respiratórios como tosse e bronquite. Mas seu uso deve ter orientação médica.