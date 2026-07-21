LEGO lança versão de “O Beijo”, de Gustav Klimt, em parceria com o Museu Belvedere

Depois de montada, a peça mede cerca de 60 por 54 centímetros e pode ser fixada na parede por meio de um sistema de encaixe integrado à estrutura. A pintura original tem 180 por 180 centímetros. Ainda assim, a versão em blocos preserva a composição do casal e os mantos ornamentados que tornaram 'O Beijo' uma das imagens mais reconhecidas da história da arte.