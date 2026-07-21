LEGO lança versão de “O Beijo”, de Gustav Klimt, em parceria com o Museu Belvedere

A linha LEGO Art já havia lançado outras obras consagradas, como 'Girassóis', de Vincent van Gogh, em parceria com o Museu Van Gogh, e 'Ponte sobre um Lago de Nenúfares', de Claude Monet, desenvolvida com o Metropolitan Museum of Art. O catálogo também inclui versões de 'Mona Lisa', de Leonardo da Vinci, 'A Grande Onda de Kanagawa', de Katsushika Hokusai, e 'LOVE', de Robert Indiana.
O projeto de 'O Beijo' em LEGO foi desenvolvido em parceria com uma equipe do Museu Belvedere, instituição que abriga a obra original de Gustav Klimt, pintada entre 1907 e 1908 e considerada uma de suas criações mais importantes. A iniciativa também contou com a participação da curadora Stephanie Auer, especialista em arte dos séculos 19 e 20, e do designer Milan Madge.
Juntos, eles trabalharam para reproduzir com fidelidade a composição da pintura, além de seus detalhes, texturas e os característicos efeitos dourados. O objetivo foi traduzir para blocos de montar elementos característicos da pintura, como a riqueza ornamental, os padrões geométricos e os tons dourados que compõem o casal retratado por Klimt em seus mantos.
A versão em LEGO se diferencia da tela original por apresentar relevo e profundidade. A montagem é organizada em camadas sobrepostas, o que resulta em uma leitura tridimensional da composição. Além do manual impresso tradicional, o conjunto conta com instruções digitais em 3D disponíveis pelo aplicativo LEGO Builder.
Depois de montada, a peça mede cerca de 60 por 54 centímetros e pode ser fixada na parede por meio de um sistema de encaixe integrado à estrutura. A pintura original tem 180 por 180 centímetros. Ainda assim, a versão em blocos preserva a composição do casal e os mantos ornamentados que tornaram 'O Beijo' uma das imagens mais reconhecidas da história da arte.
Gustav Klimt foi um pintor austríaco nascido em Viena e um dos fundadores da Secessão Vienense, movimento artístico surgido no fim do século 19. Sua obra é marcada por estilo simbolista e ornamental, com destaque para a chamada 'fase dourada', período em que passou a incorporar folhas de ouro às composições.
Esse estilo ficou conhecido como sua 'fase dourada' e resultou em obras como 'Retrato de Adele Bloch-Bauer I', pintada em 1907 e vendida em 2006 por 135 milhões de dólares à Neue Galerie de Nova York. Gustav Klimt morreu em Viena em 6 de fevereiro de 1918, vítima de um acidente vascular cerebral.