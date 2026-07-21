Entretenimento Os melhores destinos dos Estados Unidos para quem busca esportes radicais Os Estados Unidos são um dos melhores países para a prática de esportes radicais. A nação tem locais com grandes montanhas, gelo, correntezas e trilhas intensas. Veja algumas modalidades e onde os aventureiros gostam de praticar: Por Flipar

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