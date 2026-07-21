Galeria Tulipas: cores, história e curiosidades sobre essa maravilha natural As tulipas são flores muito populares e bonitas, conhecidas por suas cores vibrantes e formas elegantes. Em 2025 foi a flor homenageada na Exposição de Holambra, cidade que é referência no cultivo de flores no Brasil. Por Flipar

Imagem de Nicolas IZERN por Pixabay