Galeria Tomorrowland 2026: como foi o primeiro fim de semana e o que vem pela frente no Festival O Tomorrowland 2026 acontece na cidade de Boom, na Bélgica, ao longo de dois fins de semana. A primeira parte do festival aconteceu entre os dias 17 e 19 de julho, enquanto a segunda está marcada para os dias 24, 25 e 26 de julho. Com o tema 'Consciencia', a edição reúne mais de 500 artistas distribuídos em 16 palcos, entre eles Mainstage, Freedom, CORE, Crystal Garden, Planaxis e o estreante Celestia. Por Flipar

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