Galeria O intrigante mistério das rochas que se movem sozinhas no Vale da Morte. O Vale da Morte, localizado na Califórnia e parte do Deserto de Mojave, é um dos lugares mais extremos e deslumbrantes dos Estados Unidos. Com temperaturas escaldantes que já ultrapassaram os 56 graus, guarda paisagens fascinantes de dunas, montanhas coloridas e planícies salinas. A combinação de beleza árida e enigmas científicos faz de lá um destino único no planeta. Por Flipar

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