Automobilismo e carros Kombi: a fascinante história do veículo que conquistou gerações e se tornou um ícone no Brasil Todos os anos, no dia 2 de setembro, é celebrado o Dia Nacional da Kombi, uma data que marca o início da produção mais duradoura da Volkswagen no Brasil. Foi nessa data, em 1957, que a Kombi saiu da linha de montagem da fábrica da empresa alemã em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, inaugurando a nacionalização da marca no país. Por Flipar

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