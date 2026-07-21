Kombi: a fascinante história do veículo que conquistou gerações e se tornou um ícone no Brasil

No lançamento histórico, a primeira unidade da van - chassi 001 - recebeu bandeira brasileira e decoração com lauréis antes de ser fotografada e lançada no mercado.Mesmo com componentes ainda importados - motor e câmbio vinham da Alemanha -, o veículo já ostentava mais de 54% de nacionalização.
Antes mesmo disso, a Kombi já era conhecida dos brasileiros. A sua importação começou em 1950, desembarcando no Porto de Santos.
De lá, logo ela virou 'Caminhonete Volkswagen' nos anúncios, sendo batizada posteriormente como “Kombi”, do alemão Kombinationsfahrzeug - “veículo combinado”.
Em 1961, surgiram as versões de seis portas com câmbio sincronizado e 95% de nacionalização.Em 1967, estreou o motor 1,5 L com 12 volts, barra estabilizadora e a versão Pick-Up de cabine simples.
Quase uma década depois, em 1976, a Kombi ganhou frente única e painel europeu. Um ano antes, o motor tinha crescido para 1.600 cc – 58 cv, chegando a 65 cv com dupla carburação em 1978.
Nos anos 1981 e 1982, chegaram as versões com motor 1.6 diesel e motor 1.6 etanol, respectivamente. Já em 1992, o veículo recebeu catalisador e freio a vácuo com discos nas dianteiras. Em 1997, surgiu a versão Carat de luxo com teto alto e porta lateral corrediça.
Em 2006, a Kombi passou a ter motor 1.4 Total Flex - que pode funcionar com gasolina, etanol ou mistura dos dois combustíveis - refrigerado a água.
Incapaz de incorporar sistema de freios ABS e airbags duplos conforme as novas exigências de segurança veicular, a Kombi saiu de linha em 18 de dezembro de 2013.
A Last Edition, versão de despedida da Kombi, teve inicialmente 600 unidades, depois ampliada para 1.200, com desenho “saia-e-blusa” - metade superior da carroceria de uma cor e a inferior de outra -, pneus com faixa branca, interior retrô, plaqueta e certificado numerados.
Robusta, versátil e com baixo custo de manutenção, a Kombi se tornou símbolo de resistência. Ela foi pioneira como utilitário de carga e passageiros, influenciando o segmento de vans em todo o Brasil.
A escolha de 2 de setembro como Dia Nacional da Kombi homenageia o marco da produção industrial brasileira da Volkswagen, anos antes de o Fusca ser produzido localmente em janeiro de 1959.