Quem é Lito Sousa? Conheça o maior influenciador de aviação do Brasil que revelou diagnóstico de câncer
Natural do Ceará, ele descobriu sua paixão pela área ainda na juventude, quando escolheu cursar manutenção de aeronaves em vez de outras formações disponíveis. Ao longo da carreira, trabalhou na Base Aérea de Santos, na Varig e na United Airlines.
Por Flipar
Reproduc?a?o/Instagram @lito
Lito também passou um período no antigo Zaire, atual República Democrática do Congo, onde treinou mecânicos após a venda de aviões da Varig para uma empresa local. A experiência inspirou o livro 'Onde Morrem os Aviões', publicado em 2018.