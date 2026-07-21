Celebridades e TV Quem é Lito Sousa? Conheça o maior influenciador de aviação do Brasil que revelou diagnóstico de câncer Natural do Ceará, ele descobriu sua paixão pela área ainda na juventude, quando escolheu cursar manutenção de aeronaves em vez de outras formações disponíveis. Ao longo da carreira, trabalhou na Base Aérea de Santos, na Varig e na United Airlines. Por Flipar

Reproduc?a?o/Instagram @lito