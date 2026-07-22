Galeria Arquidiocese do interior de São Paulo passa a contar com padre exorcista pela 1ª vez; entenda função Uma arquidiocese do interior de São Paulo surpreendeu ao oficializar a nomeação de um padre para atuar como exorcista. A decisão foi formalizada por meio de um decreto assinado pelo arcebispo dom Moacir Silva em 26 de junho de 2026 e permanecerá em vigor por prazo indeterminado, até que haja nova determinação da autoridade eclesiástica. Por Flipar

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