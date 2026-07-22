Arquidiocese do interior de São Paulo passa a contar com padre exorcista pela 1ª vez; entenda função

Aos 49 anos, Kleber Tostes Pedro atua nas paróquias Jesus Misericordioso e Santa Edwiges e exerce o ministério sacerdotal desde sua ordenação, em 2003. Agora ele também será exorcista na Arquidiocese Metropolitana de Ribeirão Preto.
De acordo com a arquidiocese, a escolha levou em consideração a necessidade de oferecer esse atendimento aos fiéis, além da experiência, formação, prudência e conhecimento doutrinário do religioso, conforme previsto pelo Código de Direito Canônico e pelas normas litúrgicas da Igreja Católica.
Com a designação, o padre recebeu autorização oficial para celebrar o chamado 'Exorcismo Maior' quando houver necessidade, desde que o rito siga as diretrizes estabelecidas pela Santa Sé e seja realizado sob a orientação espiritual do arcebispo.
No documento, dom Moacir Silva também recomenda que a missão seja desempenhada com 'extrema prudência, caridade pastoral e discernimento', respeitando rigorosamente os critérios definidos pela Igreja para esse tipo de atuação. A nomeação faz com que a arquidiocese passe a contar, pela primeira vez, com um sacerdote oficialmente autorizado a exercer essa função.
Embora frequentemente retratado em produções de cinema e televisão, o exorcismo é um ritual pouco comum dentro da Igreja Católica e segue regras bastante rígidas. Antes de qualquer autorização, cada caso passa por uma análise criteriosa, que inclui a colaboração de profissionais de áreas como medicina e psicologia.
Na Igreja Católica, porém, a realidade é bem diferente. O exorcista é um padre escolhido pelo bispo da diocese por demonstrar equilíbrio, sólida formação religiosa e preparo específico para essa missão. O Exorcismo Maior é um recurso excepcional, reservado apenas para situações em que exista forte indício de possessão, sempre de acordo com as normas estabelecidas pelo Vaticano.