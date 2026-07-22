Filmes e Séries Woody Harrelson faz 65 anos e se prepara para estrear série com Matthew McConaughey Woody Harrelson completa 65 anos no dia 23 de julho de 2026 e, mesmo depois de mais de 40 anos de carreira, viveu um momento inusitado ao apresentar o prêmio de Realização na Carreira a Harrison Ford durante o Actor Awards, antigo SAG Awards, de 2026. Na ocasião, o ator fez piadas que não tiveram a reação esperada da plateia e chegou a comentar ao vivo sobre a frieza do público. Por Flipar

Domínio Público