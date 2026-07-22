Woody Harrelson faz 65 anos e se prepara para estrear série com Matthew McConaughey

Aliás, o ator se prepara para estrelar, ao lado de Matthew McConaughey, mais uma série. No dia 23 de setembro de 2026, estrearão os dois primeiros episódios de 'Brothers', da Apple TV+, já os demais serão lançados semanalmente na plataforma de streaming. Na história, que gira em torno da descoberta de um segredo familiar guardado há décadas, os dois interpretam versões ficcionais de si mesmos.
Tudo começa quando o casamento da filha de Woody termina em fracasso, o que o leva a se mudar com a família para o rancho de Matthew, em Austin. Durante a estadia, Ma Mac, mãe de Matthew, revela que os dois amigos podem ser irmãos. Diante da revelação, Woody se dedica a investigar a verdade sobre o parentesco, enquanto Matthew avalia uma possível candidatura ao governo do Texas.
Harrelson, que nasceu em 1961, na cidade de Midland, no Texas, construiu ao longo de mais de quatro décadas uma carreira marcada pela alternância entre papéis cômicos e dramáticos, tanto no cinema quanto na televisão. Ele ficou famoso pelo papel de Woody Boyd na série 'Cheers', exibida entre 1985 e 1993.
Harrelson recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator por sua atuação em 'O Povo Contra Larry Flynt', de Milos Forman. Também recebeu indicações ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por 'O Mensageiro', em 2010, e por 'Três Anúncios para um Crime'.
Outra atuação notória de sua carreira foi em 'True Detective'. Em 2014, Harrelson estrelou a primeira temporada da série da HBO, também ao lado de Matthew McConaughey. Na trama, ele interpretou o detetive Marty Hart, um policial do estado da Louisiana. Pela atuação, recebeu indicações ao Emmy, ao Globo de Ouro e ao SAG Award na categoria de Melhor Ator em Série de Drama.
Harrelson também é conhecido pelo papel de Haymitch Abernathy, o mentor de Katniss e Peeta, interpretados por Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson na franquia 'Jogos Vorazes', adaptação da série de livros de Suzanne Collins. O ator viveu o personagem nos quatro filmes originais.
Aliás, o novo filme da saga, 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita', tem estreia marcada para 20 de novembro de 2026 nos cinemas brasileiros e mostra a juventude de Haymitch. O filme se passa durante a 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecida como a segunda edição do Massacre Quaternário, 24 anos antes da história de Katniss. Quem interpreta o personagem, dessa vez, é Joseph Zada.