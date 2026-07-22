Estilo de Vida Demerara: descubra as características, os usos e as diferenças desse tipo de açúcar O açúcar demerara é uma das opções mais encontradas nas prateleiras dos supermercados e costuma ser visto como uma alternativa ao açúcar refinado. Com coloração dourada e sabor levemente caramelizado, ele desperta curiosidade e gera muitas dúvidas. Conheça algumas características desse tipo de açúcar. Por Flipar

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