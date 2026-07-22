Galeria Escolher bem faz diferença: dicas para consumir margarina no dia a dia A partir de meados do século XX, muitas pessoas passaram a substituir a manteiga pela margarina. Na época, crescia a preocupação com o consumo de gorduras saturadas e colesterol, levando à recomendação de trocar a manteiga por óleos vegetais e produtos à base deles, como a margarina. Por Flipar

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