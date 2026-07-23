Charli xcx lança clipe de “Camera” com Vincent Cassel

Nele, Cassel tenta gravar uma cena de tiroteio que dá errado duas vezes: o efeito de sangue falha na primeira tentativa e, na segunda, uma luz superaquece e interrompe a gravação. A própria Charli aparece pouco no vídeo, ela surge apenas na segunda metade, posicionada sobre um dolly de câmera, em uma função que remete à de diretora daquela filmagem.
'Camera' faz parte do álbum 'Music, Fashion, Film', que será lançado no dia 24 de julho, com 11 faixas produzidas por A. G. Cook e Finn Keane. O disco traz ainda uma participação do cineasta David Cronenberg e foi antecedido pelos singles 'Rock Music', 'SS26' e 'Wink Wink'.
Na letra de 'Camera', Charli reflete sobre a divisão entre a carreira musical e a atuação, tema que já vinha sendo explorado nos shows intimistas que a artista realizou. Nos últimos tempos, ela tem investido na carreira de atriz e já soma projetos como 'Erupcja', 'Sacrifício' e o remake de 'Faces da Morte' em seu currículo.
Charli xcx é uma cantora e compositora britânica que ficou famosa no início dos anos 2010 depois de colaborações como 'I Love It', com o duo sueco Icona Pop, e 'Fancy', com a rapper Iggy Azalea. Ao longo da década seguinte, ela também lançou singles próprios de sucesso, como 'Boom Clap' e 'Vroom Vroom'.
Em 2024, o álbum 'Brat' se tornou o trabalho de maior repercussão de sua carreira, depois de alcançar a terceira posição da Billboard 200 nos Estados Unidos, a melhor colocação obtida por Charli na parada americana até então. O disco também rendeu à cantora o Grammy de Melhor Álbum Dance/Eletrônico em 2025.
Vincent Cassel, por sua vez, soma mais de três décadas de carreira no cinema e é considerado um dos principais atores franceses de sua geração. Ele venceu o prêmio César de Melhor Ator em 2009, por sua atuação em 'Inimigo Público Nº 1', e recebeu ainda o Canadian Screen Award em 2016, além de indicações ao European Film Award e ao Screen Actors Guild Awards.
Entre os trabalhos mais conhecidos do ator estão 'Doze Homens e Outro Segredo', 'Treze Homens e um Novo Segredo', 'À Deriva', 'Inimigo Público Nº 1', 'Mais que Especiais', 'Senhores do Crime', 'Cisne Negro' e 'Jason Bourne', além do polêmico 'Irreversível'.