Charli xcx lança clipe de “Camera” com Vincent Cassel

Nele, Cassel tenta gravar uma cena de tiroteio que dá errado duas vezes: o efeito de sangue falha na primeira tentativa e, na segunda, uma luz superaquece e interrompe a gravação. A própria Charli aparece pouco no vídeo, ela surge apenas na segunda metade, posicionada sobre um dolly de câmera, em uma função que remete à de diretora daquela filmagem.