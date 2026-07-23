Galeria Governo dos EUA concede green card a Eduardo Bolsonaro; saiba como funciona esse documento O governo dos Estados Unidos concedeu um green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, documento que assegura a ele o direito de viver no país por tempo indeterminado. A informação foi revelada pelo jornal “Folha de S.Paulo”. O pedido havia sido apresentado pelo ex-parlamentar às autoridades americanas há mais de um ano, período em que ele permaneceu no Texas com autorização temporária. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso Por Flipar

Bruno Spada/Câmara dos Deputados