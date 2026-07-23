Galeria Uluru: o gigantesco monólito da Austrália que impressiona pela beleza e pelo valor cultural Uluru, também conhecido como Ayers Rock, é um dos maiores monólitos do mundo e um dos principais símbolos naturais da Austrália. Além da beleza e das mudanças de cor ao longo do dia, é um local sagrado para o povo aborígene Anangu. Sua importância cultural e paisagística atrai cerca de 250 mil visitantes por ano. Por Flipar

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