“Outra Mamãe”: novo filme de terror de Jessica Chastain ganha trailer

Baseado no livro 'Incidents Around the House', de Josh Malerman, a trama acompanha Bela, uma menina de oito anos que vive em um lar marcado por conflitos entre os pais. A garota passa a interagir com uma entidade sinistra que surge de seu armário e que se assemelha fisicamente à própria mãe. A presença, chamada por Bela de 'Outra Mamãe', torna-se cada vez mais ameaçadora para ela e sua família.
O elenco conta com Jay Duplass no papel de Russ, pai de Bela, e Arabella Olivia Clark como a protagonista infantil. Jessica Chastain, por sua vez, assume os papéis de Ursula, mãe de Bela, e da 'Outra Mamãe', manifestação da entidade. O longa marca o retorno de Chastain ao gênero de terror, no qual já havia atuado em 'Mama' e 'IT: Capítulo 2'.
Jessica Chastain nasceu em 24 de março de 1977, em Sacramento, na Califórnia. Formada em artes dramáticas pela Juilliard, ela estreou no cinema em 2008, no filme 'Jolene', após anos dedicados ao teatro e a participações pontuais na televisão.
Em 2011, a atriz se destacou com 'Histórias Cruzadas', que rendeu a ela sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. No ano seguinte, foi indicada novamente ao Oscar, agora na categoria Melhor Atriz, por 'A Hora Mais Escura', papel que também garantiu a ela o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama.
Chastain ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 2022 por sua atuação como a apresentadora evangélica Tammy Faye Bakker em 'Os Olhos de Tammy Faye'. A atriz também produziu o longa, que retrata a ascensão, a queda e a redenção do casal Jim e Tammy Faye Bakker, atingidos por um escândalo público.
A atriz também se destacou na série 'Cenas de um Casamento', da HBO, que estrelou ao lado do ator Oscar Isaac. Os dois, porém, se conheceram anos antes, quando estudaram juntos na Juilliard, e já haviam dividido a tela em 'O Ano Mais Violento' em 2014. Em diversas entrevistas, ambos destacaram a amizade duradoura que construíram desde a época da faculdade.
Ao longo da carreira, Chastain esteve em produções como 'Interestelar', 'Miss Sloane', 'A Grande Jogada' e 'X-Men: Fênix Negra'. Além disso, a atriz fundou a produtora Freckle Films, responsável por projetos como 'Instinto Materno', com Anne Hathaway, lançado em 2024.