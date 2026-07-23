“Outra Mamãe”: novo filme de terror de Jessica Chastain ganha trailer

Baseado no livro 'Incidents Around the House', de Josh Malerman, a trama acompanha Bela, uma menina de oito anos que vive em um lar marcado por conflitos entre os pais. A garota passa a interagir com uma entidade sinistra que surge de seu armário e que se assemelha fisicamente à própria mãe. A presença, chamada por Bela de 'Outra Mamãe', torna-se cada vez mais ameaçadora para ela e sua família.