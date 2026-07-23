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Estudo acende alerta para expansão de amebas com o aquecimento global

Um estudo publicado em dezembro de 2025 e divulgado no dia 25 de janeiro de 2026 alertou para o avanço das chamadas 'amebas de vida livre'.

Por Flipar
Wikimedia Commons/Dalinda Bouraoui

De acordo com pesquisadores das áreas ambiental e de saúde pública, esses organismos unicelulares vivem naturalmente no solo e em diferentes tipos de água, como rios, lagos e reservatórios.

Wikimedia Commons/?????

Segundo os cientistas, as amebas de vida livre podem estar se disseminando com mais rapidez devido ao aquecimento global, à precarização das redes de abastecimento de água e à insuficiência de programas de vigilância.

Reprodução/CDC

Com o aquecimento global, especialistas alertam que espécies adaptadas ao calor podem passar a aparecer em regiões onde antes eram incomuns. Os autores também ressaltam que essas amebas podem abrigar vírus e bactérias, favorecendo sua sobrevivência e disseminação.

Flickr - Monado

Esses vírus e bactérias poderiam ficar protegidos da ação de métodos tradicionais de desinfecção. Esse mecanismo pode favorecer a persistência e a disseminação desses microrganismos em sistemas de distribuição de água e também contribuir para o desenvolvimento e a propagação da resistência aos antibióticos.

Daniel Roberts/Pixabay

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