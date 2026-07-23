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Dos tempos antigos à atualidade: carimbos atravessam séculos como símbolos de autenticação

Os carimbos surgiram há milhares de anos e acompanham a história da escrita e da autenticação de documentos. Seus primeiros registros vêm da Mesopotâmia, por volta de 3.000 a.C., e seu uso também se difundiu no Egito e na China. Ao longo dos séculos, tornaram-se importantes símbolos de identificação, autoridade e validação.

Por Flipar
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Durante a Idade Média europeia, reis, nobres e instituições religiosas utilizavam selos em cera com brasões cuidadosamente gravados como forma de garantir a autenticidade e a integridade de cartas, decretos e documentos oficiais.

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No século 19, com a popularização do papel e das administrações públicas modernas, surgiram os carimbos de borracha, mais práticos e acessíveis. Essa ferramenta então passou a facilitar o controle de registros, contratos e mercadorias.

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A ferramenta evoluiu para modelos automáticos e datadores, mas também chegou ao universo das artes e do artesanato, sendo essencial em técnicas de scrapbooking e personalização de embalagens.

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Mesmo com a digitalização e a ascensão da assinatura eletrônica nos dias atuais, o carimbo mantém sua relevância prática devido ao baixo custo e à eficiência na validação física de documentos.

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Hoje em dia, os carimbos continuam presentes em repartições, escritórios, escolas e atividades artesanais, mantendo sua utilidade como forma rápida de registro visual e validação simbólica.

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