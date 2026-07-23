Galeria Dos tempos antigos à atualidade: carimbos atravessam séculos como símbolos de autenticação Os carimbos surgiram há milhares de anos e acompanham a história da escrita e da autenticação de documentos. Seus primeiros registros vêm da Mesopotâmia, por volta de 3.000 a.C., e seu uso também se difundiu no Egito e na China. Ao longo dos séculos, tornaram-se importantes símbolos de identificação, autoridade e validação. Por Flipar

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