Fim dos sachês de ketchup: regulamento europeu obriga estabelecimentos a abandonar embalagens descartáveis

A medida integra o Regulamento Europeu sobre Embalagens e Resíduos de Embalagens (PPWR), considerado a maior atualização das normas do setor nas últimas décadas. A iniciativa busca reduzir a enorme quantidade de lixo produzida diariamente por embalagens de uso único, que representam uma parcela significativa dos resíduos urbanos e, na maioria das vezes, não seguem para reciclagem.
A estratégia faz parte do plano europeu de fortalecer a economia circular e limitar o avanço da geração de resíduos até o fim da década. Para cumprir as novas exigências, empresas do setor terão de substituir os recipientes descartáveis por dispensadores recarregáveis e potes reutilizáveis de vidro, cerâmica ou aço inox.
Também poderão ser utilizados sachês feitos de papel ou embalagens compostáveis certificadas, autorizadas apenas durante um período de transição. Estabelecimentos de países como Espanha, França e Portugal já iniciaram essa adaptação, com investimentos em novos equipamentos e treinamento de funcionários para garantir padrões rigorosos de higiene.
Em muitos locais, os condimentos também passaram a ser entregues apenas quando solicitados pelo cliente, o que reduz desperdícios e diminui o consumo de embalagens. Apesar dos benefícios ambientais, a mudança também impõe desafios operacionais, principalmente relacionados à limpeza e à segurança alimentar dos recipientes reutilizáveis.
Por esse motivo, o regulamento prevê exceções para hospitais, centros de saúde e algumas refeições destinadas ao consumo imediato, nas quais o uso de embalagens descartáveis ainda poderá ocorrer em situações específicas.
O cronograma da legislação segue até 2040, com metas cada vez mais rígidas para ampliar a reciclabilidade das embalagens comercializadas no mercado europeu. Especialistas acreditam que a decisão da União Europeia poderá influenciar legislações em diversos países, inclusive no Brasil, onde cresce o debate sobre a redução de plásticos descartáveis.
Além da questão ambiental, muitos enxergam vantagens econômicas no novo modelo, já que sistemas reutilizáveis podem diminuir custos de operação ao longo do tempo, mesmo após um investimento inicial. A expectativa é que a iniciativa acelere uma transformação global nos hábitos de consumo e incentive soluções mais sustentáveis para o setor de alimentação.