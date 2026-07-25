Animais ‘Birdwatching’: Brasil é um dos principais destinos para observação de aves do mundo Viajar longas distâncias apenas para observar um pássaro por alguns instantes pode parecer um hábito incomum, mas essa prática reúne milhões de adeptos em diferentes partes do planeta. Conhecida como 'birdwatching', a observação de aves conquistou espaço entre as principais modalidades do turismo de natureza. Conheça mais a seguir! Por Flipar

Dieny Portinanni/Unsplash