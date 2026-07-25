Ana Hickmann mostra viagem em família pela Grécia

A primeira parada do roteiro foi Atenas, capital grega, onde os primeiros dias renderam uma experiência marcada pela gastronomia, pela cultura e pelo romance do casal. Em diversas imagens, Ana e Edu aparecem abraçados, posando em frente a pontos turísticos e exibindo largos sorrisos.
Os dois se conhecem há anos e chegaram a trabalhar juntos entre 2005 e 2009, em um mesmo programa de TV, mas o romance só começou em 2024. O namoro evoluiu rapidamente para um noivado e, no fim do mesmo ano, eles casaram no civil.
Maria Eduarda é filha de Edu com a empresária Daniela Zurita, com quem o chef foi casado até a separação, em 2012. Já Alexandre é filho de Ana com o empresário Alexandre Corrêa, com quem ela ficou casada por cerca de 25 anos, união que terminou marcada por polêmicas, batalhas na Justiça e acusações.
Ana Hickmann é uma das apresentadoras mais populares da televisão brasileira, com décadas de carreira à frente de programas da Record. Antes de se firmar na TV, porém, ela construiu uma trajetória como modelo internacional, com contratos em grandes grifes e participações em desfiles renomados no exterior.
Nascida no Rio Grande do Sul e descendente de alemães, Ana deixou a cidade natal aos 15 anos rumo a São Paulo, onde iniciou a carreira de modelo. Sua trajetória internacional teve início em Paris, onde desfilou para marcas como Kenzo, Hanae Mori e Emanuel Ungaro, e seguiu em Nova York, cidade em que viveu por seis anos e estampou capas de revistas como GQ, Cosmopolitan e Zink.
Ao longo desse período, Ana colecionou reconhecimentos. Por exemplo, em 2000, entrou para o 'Guinness Book' como a modelo com as pernas mais longas do mundo; em 2001, foi eleita pela GQ Itália uma das dez mulheres mais bonitas do planeta; e em 2002, assinou contrato com a Victoria's Secret e participou do desfile 'Victoria's Secret Fashion Show'.
Em 2004, Ana voltou ao Brasil após receber um convite do jornalista Paulo Henrique Amorim para apresentar uma coluna de moda no programa 'Tudo a Ver', da Record. No ano seguinte, estreou como apresentadora do 'Hoje em Dia', e ao longo do tempo comandou outras atrações da emissora, como 'O Jogador', 'Tudo É Possível' e 'Programa da Tarde', até retornar ao 'Hoje em Dia' em 2015.