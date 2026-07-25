Ana Hickmann mostra viagem em família pela Grécia

Em 2004, Ana voltou ao Brasil após receber um convite do jornalista Paulo Henrique Amorim para apresentar uma coluna de moda no programa 'Tudo a Ver', da Record. No ano seguinte, estreou como apresentadora do 'Hoje em Dia', e ao longo do tempo comandou outras atrações da emissora, como 'O Jogador', 'Tudo É Possível' e 'Programa da Tarde', até retornar ao 'Hoje em Dia' em 2015.