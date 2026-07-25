Celebridades e TV

Ana Hickmann mostra viagem em família pela Grécia

Ana Hickmann está em viagem pela Grécia ao lado do marido, Edu Guedes, do filho Alexandre e da enteada Maria Eduarda, e tem compartilhado diversas fotos do passeio em família nas redes sociais. Nas legendas das publicações, ela tem destacado o quanto está gostando desse momento e o quanto o país tem superado as suas expectativas.

Por Flipar
Reprodução / Instagram

A primeira parada do roteiro foi Atenas, capital grega, onde os primeiros dias renderam uma experiência marcada pela gastronomia, pela cultura e pelo romance do casal. Em diversas imagens, Ana e Edu aparecem abraçados, posando em frente a pontos turísticos e exibindo largos sorrisos.

Reprodução / Instagram

Os dois se conhecem há anos e chegaram a trabalhar juntos entre 2005 e 2009, em um mesmo programa de TV, mas o romance só começou em 2024. O namoro evoluiu rapidamente para um noivado e, no fim do mesmo ano, eles casaram no civil.

Reprodução / Instagram

Maria Eduarda é filha de Edu com a empresária Daniela Zurita, com quem o chef foi casado até a separação, em 2012. Já Alexandre é filho de Ana com o empresário Alexandre Corrêa, com quem ela ficou casada por cerca de 25 anos, união que terminou marcada por polêmicas, batalhas na Justiça e acusações.

Reprodução / Instagram

Ana Hickmann é uma das apresentadoras mais populares da televisão brasileira, com décadas de carreira à frente de programas da Record. Antes de se firmar na TV, porém, ela construiu uma trajetória como modelo internacional, com contratos em grandes grifes e participações em desfiles renomados no exterior.

Reprodução / Instagram

Nascida no Rio Grande do Sul e descendente de alemães, Ana deixou a cidade natal aos 15 anos rumo a São Paulo, onde iniciou a carreira de modelo. Sua trajetória internacional teve início em Paris, onde desfilou para marcas como Kenzo, Hanae Mori e Emanuel Ungaro, e seguiu em Nova York, cidade em que viveu por seis anos e estampou capas de revistas como GQ, Cosmopolitan e Zink.

Divulgação

Ao longo desse período, Ana colecionou reconhecimentos. Por exemplo, em 2000, entrou para o 'Guinness Book' como a modelo com as pernas mais longas do mundo; em 2001, foi eleita pela GQ Itália uma das dez mulheres mais bonitas do planeta; e em 2002, assinou contrato com a Victoria's Secret e participou do desfile 'Victoria's Secret Fashion Show'.

Reprodução / Instagram

Em 2004, Ana voltou ao Brasil após receber um convite do jornalista Paulo Henrique Amorim para apresentar uma coluna de moda no programa 'Tudo a Ver', da Record. No ano seguinte, estreou como apresentadora do 'Hoje em Dia', e ao longo do tempo comandou outras atrações da emissora, como 'O Jogador', 'Tudo É Possível' e 'Programa da Tarde', até retornar ao 'Hoje em Dia' em 2015.

Reprodução Record

Veja Mais