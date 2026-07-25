Galeria A curiosa origem da expressão “ficar na pindaíba” envolve uma fruta O Brasil tem uma fruta pouco conhecida, mas cujo nome é muito popular. Afinal, ele é usado para dizer de forma coloquial que alguém está na pobreza. Ou seja, 'na pindaíba'. A pindaíba, também chamada de pindaúva ou biribá, é fruto da árvore Duguetia lanceolata, nativa da Mata Atlântica brasileira . Ela pertence à família das Annonaceae, parente da graviola e da fruta-do-conde . Por Flipar

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