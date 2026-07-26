Entretenimento Cardápio da magia: comidas e bebidas do universo de Harry Potter O universo de Harry Potter é rico em detalhes, e a gastronomia do mundo bruxo é um dos aspectos que mais encantam os fãs.Desde doces mágicos vendidos no Expresso de Hogwarts até bebidas icônicas do Três Vassouras, os alimentos na saga reforçam a ambientação e trazem momentos memoráveis para os personagens. Por Flipar

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