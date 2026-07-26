Galeria Ouro tem fama, mas o metal mais valioso do mundo é o ródio; entenda por quê Os metais preciosos são elementos químicos raros, de alto valor econômico e, em geral, menos reativos do que a maioria dos outros metais. Muitos também se destacam pelo brilho e pela resistência à corrosão. Os mais conhecidos são ouro, prata e platina. Por Flipar

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