Animais Capivaras encantam o público, mas a aproximação pode ser perigosa Esse título desperta curiosidade sem As capivaras costumam atrair simpatia do público por seu comportamento tranquilo e aparência “fofa”. Porém, essa imagem engana. As capivaras são animais silvestres e podem reagir de forma agressiva quando se sentem ameaçadas. Além disso, podem transmitir doenças e devem ser observadas sempre com cuidado e à distância. Por Flipar

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