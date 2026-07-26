Economia Cópia de Arte na indumentária e na decoração, crochê também estimula raciocínio e concentração Todos os anos, em 12 de setembro, é celebrado o Dia do Crochê, uma arte manual que pode gerar renda, estimular a criatividade e trazer benefícios para a saúde e o bem-estar. Seja em peças decorativas, roupas ou presentes especiais, o crochê transforma fios em criações únicas, cheias de significado e tradição. Por Flipar

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