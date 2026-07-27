Estilo de Vida Conheça a origem das chaminés e os diferentes tipos ao redor do mundo Essenciais em regiões frias, as chaminés desempenham um importante papel na segurança das residências. Ao conduzirem a fumaça e os gases da combustão para o exterior, ajudam a evitar o acúmulo de substâncias tóxicas, como o monóxido de carbono, dentro de casa. Por Flipar

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