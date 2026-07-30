Galeria ‘Berçário gigante’ com mais de 2,1 milhões de ovos de raias surpreende pesquisadores no litoral do Canadá No fundo do Oceano Pacífico, na costa do Canadá, pesquisadores identificaram um dos maiores berçários naturais de raias já registrados. O local fica no complexo vulcânico Tuzo Wilson, onde a combinação de atividade hidrotermal, corais e formações rochosas cria condições favoráveis para o desenvolvimento de milhões de embriões. Por Flipar

Wikimedia Commons/Alec Perkins