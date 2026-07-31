Galeria

Parte da alimentação há milhares de anos, flores comestíveis são mais comuns do que se imagina; conheça as mais populares

As flores costumam ser associadas à decoração e aos jardins, mas muitas delas também fazem parte da alimentação humana há milhares de anos. Muito antes de enfeitarem pratos sofisticados, diversas espécies já eram utilizadas por diferentes civilizações para dar aroma, sabor e cor às receitas.

Por Flipar
Magnific/wirestock

Na culinária persa, por exemplo, as rosas conquistaram espaço em doces, bebidas e preparações especiais, enquanto a flor de laranjeira passou a perfumar pães e sobremesas tradicionais em vários países. A lavanda também encontrou seu lugar na gastronomia, principalmente em chás e biscoitos, graças ao seu perfume característico.

Sinead de Meillon/Unsplash

Algumas flores fazem parte do cotidiano sem que a maioria das pessoas perceba. O brócolis, a couve-flor, a alcachofra, as alcaparras, o cravo-da-índia e até o valioso açafrão correspondem, do ponto de vista botânico, a flores ou botões florais colhidos antes da abertura completa.

Magnific/pvproductions

Entre as espécies consumidas de forma mais evidente está o hibisco, apreciado em chás, bebidas e receitas pelo sabor levemente ácido e pela intensa coloração avermelhada. Originária da África tropical e muito popular no México e no Caribe, a flor é rica em vitamina C e compostos antioxidantes.

Magnific/muhammad.abdullah

A primavera, conhecida por enfeitar fachadas e jardins, também aparece em xaropes, refrescos e confeitaria, graças às suas brácteas coloridas. Originária da América do Sul, a planta possui poucas calorias e pequenas quantidades de fibras e minerais.

Pexels/Sóc N?ng ??ng

Na América Central, a flor de yucca ocupa espaço importante na culinária regional e costuma integrar sopas, ensopados e pratos preparados com ovos. Com sabor semelhante ao da alcachofra e dos aspargos, possui poucas calorias, pequenas quantidades de fibras, proteínas e minerais, além de compostos antioxidantes cujos benefícios para a saúde ainda não foram comprovados.

Arno Mitterbacher/Pixabay

Já a capuchinha oferece um sabor picante semelhante ao da rúcula e do agrião, tornando-se uma excelente opção para saladas, sanduíches e manteigas aromatizadas. Originária dos Andes, a planta é rica em vitamina C e também contém glucosinolatos, substância presente em vegetais da família das couves.

Pexels/Joerg Mangelsen

Outro ingrediente bastante valorizado em regiões tropicais é a flor de bananeira, cuja textura lembra a alcachofra e combina com preparações quentes e frias, como saladas, sopas, molhos. Originária do sudeste asiático, ela é rica em água, fibras e compostos antioxidantes.

Pexels/cedric george

Além dessas, amor-perfeito, violeta, borragem, sabugueiro, flor de cebolinha e flor de sisal também podem ser usadas na culinária, cada uma com sabores e aplicações diferentes. Mas atenção: especialistas alertam que flores de viveiros e floriculturas não devem ser consumidas, pois costumam receber produtos químicos; o ideal é utilizar apenas flores cultivadas para alimentação ou produzidas sem agrotóxicos.

Pexels/@coldbeer

Veja Mais