Galeria Parte da alimentação há milhares de anos, flores comestíveis são mais comuns do que se imagina; conheça as mais populares As flores costumam ser associadas à decoração e aos jardins, mas muitas delas também fazem parte da alimentação humana há milhares de anos. Muito antes de enfeitarem pratos sofisticados, diversas espécies já eram utilizadas por diferentes civilizações para dar aroma, sabor e cor às receitas. Por Flipar

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