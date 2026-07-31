Filmes e Séries Ryan Gosling é confirmado como Motoqueiro Fantasma no MCU A Marvel confirmou que Ryan Gosling será o novo Motoqueiro Fantasma no Universo Cinematográfico Marvel (MCU). O anúncio foi feito durante o painel da Comic-Con de San Diego 2026 pelo presidente do estúdio, Kevin Feige, que subiu ao palco ao lado do ator e do diretor Shawn Levy para apresentar oficialmente o novo projeto. O filme do Motoqueiro Fantasma tem estreia prevista para 2028, mas ainda não ganhou uma data de lançamento. Por Flipar

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