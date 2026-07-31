Ryan Gosling é confirmado como Motoqueiro Fantasma no MCU

A escolha de Ryan Gosling para viver o Motoqueiro Fantasma não chega a ser uma surpresa. O ator já havia revelado em entrevistas que tinha interesse em interpretar o personagem e confirmou, durante participação no podcast “Happy Sad Confused', que conversava com o estúdio sobre o papel. Na ocasião, também desmentiu rumores de que faria parte de um filme do herói Nova.
Um dos personagens mais populares da Marvel Comics, o Motoqueiro Fantasma é conhecido pela cabeça de caveira em chamas, pela motocicleta sobrenatural e por atuar como o Espírito de Vingança. Segundo Kevin Feige, Ryan Gosling apresentou uma proposta criativa inspirada em algumas histórias específicas do personagem.
Essa, porém, não será a primeira vez que o personagem ganha uma adaptação para os cinemas. O papel já havia sido vivido por Nicolas Cage, que interpretou o personagem Johnny Blaze em 'Motoqueiro Fantasma', de 2007, e na sequência 'Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança', lançada em 2011. Essas produções, no entanto, não estão ligadas ao atual universo compartilhado da Marvel.
Já no MCU, o Motoqueiro Fantasma apareceu na série 'Agentes da S.H.I.E.L.D”. Na produção, Gabriel Luna interpretou Robbie Reyes, uma das versões do personagem nos quadrinhos. Apesar da participação na série, o Motoqueiro Fantasma ainda não havia ganhado um longa-metragem ou uma história própria no Universo Cinematográfico Marvel.
O roteiro do novo “Motoqueiro Fantasma” ficará a cargo de Jonathan Tropper, parceiro frequente de Shawn Levy. O diretor, que comandou “Deadpool e Wolverine” no MCU, também trabalhou com Tropper e Ryan Gosling em “Star Wars: Starfighter”, filme com estreia prevista para maio de 2027.
Conhecido por “Diário de uma Paixão”, Ryan Gosling vive um dos momentos mais importantes da carreira. Além de protagonizar “Star Wars: Starfighter', o ator foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por interpretar Ken em “Barbie”, um dos maiores sucessos de bilheteria dos últimos anos. Ele também estrelou, em 2026, a aclamada ficção científica “Devoradores de Estrelas”.
Além do anúncio de Gosling como Motoqueiro Fantasma, a Marvel também revelou outras novidades durante a Comic-Con de San Diego 2026, incluindo a confirmação de David Jonsson como o novo Pantera Negra e novas informações sobre “Vingadores: Doutor Destino”, filme que reunirá heróis como os Vingadores, o Quarteto Fantástico e os X-Men.