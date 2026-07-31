Suzy Rêgo e Gilberto Barros encaram desafio de saúde no novo quadro do “Domingo Espetacular”

No programa, Suzy e Gilberto não disputam entre si. O desafio consiste em melhorar os próprios indicadores de saúde, com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar sob a orientação de Marcio Atalla, professor de Educação Física com especialização em Treinamento de Alto Rendimento e pós-graduação em Nutrição.
A proposta do quadro mostra como escolhas relacionadas à alimentação, à prática de atividades físicas, à qualidade do sono, ao controle do estresse e às relações pessoais influenciam diretamente a idade biológica, indicador que revela o estado real de saúde e o desgaste das células do organismo.
Na estreia, Atalla avaliou a condição física e o estilo de vida dos dois participantes e definiu metas para melhorar a saúde e revelar a chamada 'idade real' de cada um. Ao longo dos episódios, ambos passam por avaliações periódicas e novos desafios para medir a evolução dos resultados.
Segundo Marcio Atalla, o objetivo é incentivar mudanças que possam ser incorporadas à rotina das pessoas. O especialista afirmou que é possível viver mais e, principalmente, viver com mais saúde, autonomia e qualidade de vida, sem recorrer a fórmulas milagrosas.
Suzy Rêgo destacou que a experiência pode beneficiar tanto os participantes quanto o público. A atriz também afirmou que o protocolo elaborado pela equipe de Atalla reúne orientações sobre alimentação, exercícios físicos, sono, controle do estresse e fortalecimento das relações humanas. Já Gilberto Barros classificou o desafio como uma oportunidade para transformar seus hábitos e melhorar a qualidade de vida.
Suzy Sheila Rêgo nasceu no Rio de Janeiro, em 11 de março de 1967. Iniciou a carreira como modelo em Recife, conquistou o título de Miss Pernambuco em 1984 e ficou em segundo lugar no concurso Miss Brasil no mesmo ano. Na televisão, estreou em 1989, na novela 'O Salvador da Pátria'. Um dos papéis mais marcantes de sua carreira é o de Carmem, na novela 'A Viagem', exibida pela Globo em 1994.
Gilberto Barros Filho, também conhecido como Leão, nasceu em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 3 de dezembro de 1958. Com mais de cinco décadas de carreira na comunicação, começou no rádio aos 12 anos e se destacou na televisão. Ficou conhecido por apresentar programas como 'Boa Noite Brasil', 'Sabadaço', 'Cidade Alerta' e 'Leão Livre'.