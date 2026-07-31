Galeria Central na trama de ‘A Odisseia’, Ilha de Ítaca é real, preserva mistérios e atrai pesquisadores Quase três milênios depois de sua criação, 'A Odisseia' continua fascinando leitores e inspirando novas adaptações. O mais recente responsável por renovar o interesse pelo clássico é o cineasta Christopher Nolan, que levou às telas a jornada de Odisseu, herói da Guerra de Troia que enfrenta uma longa e perigosa viagem de volta à ilha de Ítaca. Por Flipar

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